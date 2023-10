Al via da stasera "Calabria fest tutta italiana"

Al via stasera il "Calabria Fest Tutta Italiana 2023", il Festival italiano dedicato alla Nuova Musica d'Autore, che fino a sabato 28 ottobre presenterà e premierà i "Top of The Year di Rai Radio Tutta Italiana" al Teatro Rendano di Cosenza. La manifestazione sarà trasmessa ogni sera dalle 21 in diretta streaming da Rai Radio Tutta Italiana.

Saranno realizzati, inoltre, speciali per Rai Play e per Rai Italia. L'ingresso in Teatro è libero.

Il Festival, che rappresenta una delle principali vetrine internazionali della nuova musica d'autore italiana, è organizzato dall'associazione culturale "Art-Music&Co", presieduta da Giusy Leone, con la conduzione e la supervisione di Gianmaurizio Foderaro, storico conduttore e responsabile di Radio Rai, la direzione artistica di Ruggero Pegna, la collaborazione di "Palco Reale" di Gianni Sergio ed il contributo della Regione, insieme al patrocinio del Comune e della Provincia di Cosenza.

Saranno 15 gli artisti che si esibiranno dal vivo nelle tre serate e che riceveranno il premio "Top of The Years", migliori proposte dell'anno, oltre ai riconoscimenti per il miglior testo e la migliore performance live. Nella prima serata sono in scaletta i live di Maninni, Comete, Roberto Colella e Djomi, con super ospite Aiello, che riceverà un premio speciale per l'album "Romantico" e per il successo del suo tour. Domani sera sarà la volta di Isotta, Cannella, Marcio, Fiat 131 e, accompagnata al pianoforte da Piero Frassi, di Karima una delle voci più belle della musica internazionale. Nella serata conclusiva di sabato arriveranno Merlot, Folcast con Laura di Lenola, Serena Brancale, che eseguirà anche un duetto con Fiat 131, e Clara, la Crazy J della serie tv "Mare Fuori", attrice e cantante tra i fenomeni musicali dell'anno con la sua "Origami all'alba".

"Ci auguriamo - affermano Leone e Pegna - che questa edizione sia seguita con attenzione dalle massime istituzioni regionali perché il 'Calabria Fest Tutta Italiana' merita un maggiore e adeguato sostegno finanziario. É, infatti, tra i festival italiani di maggiore prestigio e risonanza, oltre che uno strumento di valorizzazione della nuova musica italiana e di promozione della regione".



