A docente Unical premio Somalvico sull'Intelligenza artificiale

Unical ha ottenuto un nuovo riconoscimento nel campo dell'Intelligenza artificiale: Carmine Dodaro, professore associato del dipartimento di Matematica e informatica, ha vinto il premio "Marco Somalvico" dell'Associazione italiana per l'Intelligenza artificiale (Aiia). Il riconoscimento è destinato ad un giovane ricercatore che abbia svolto la propria attività in Italia e che abbia apportato un contributo personale significativo all'Ia, sia esso per il suo aspetto di ricerca di base o per quello di ricerca applicata ad alto contenuto innovativo.

Dodaro è da anni nel team di ricerca sull'Ia creato dall'attuale rettore Nicola Leone, allora direttore del dipartimento di Matematica e informatica, e aveva già vinto il premio per la migliore tesi italiana in Ia nel 2012, diversi Best Paper Award, tra i quali per tre volte quello della Conferenza internazionale di programmazione logica, a New York, Oxford e Las Cruces, nonché quello della Conferenza Lpnmr nel 2022 a Genova. L'attività di Dodaro ricade nei campi della Programmazione logica, della Soddisfacibilità Booleana e dell'Ia. Il premio verrà consegnato nel corso della 22ma conferenza internazionale dell'Aiia, che si svolgerà all'Università di Roma Tre dal 6 al 9 novembre.

"Mi congratulo per il prestigioso premio vinto da Dodaro - ha commentato Leone -. Lo ricordo ancora brillante studente del mio corso di Informatica teorica, poi dottorando e collaboratore nel mio team di ricerca, a cui lui ha dato un contributo straordinario. Questo traguardo è una testimonianza della sua dedizione e del suo talento e spero possa essere di stimolo ed esempio per tanti studenti Unical che, come lui, partendo dalle aule dei nostri cubi, studiando con passione e impegno, potranno raggiungere mete altrettanto importanti".

Lo stesso riconoscimento era stato assegnato, in passato, ad altri due docenti Unical: nel 2009 a Gianluigi Greco, attuale direttore del Dipartimento, e nel 2017 a Mario Alviano, oggi professore ordinario di Informatica. L'Unical è, subito dopo Sapienza, l'università ad avere collezionato più docenti vincitori, ma è il solo ateneo del Sud ad essere presente nell'elenco assoluto dei vincitori.



