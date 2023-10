Murales di LuceFest più bello del mondo per settembre 2023

È a San Pietro Magisano, in Calabria, che ha da poco archiviato la quarta edizione di LuceFest, festival internazionale di street- art, il murales più bello del mondo selezionato per il mese di settembre 2023 nell'ambito degli Street Art Awards dalla piattaforma Street Art Cities che mensilmente seleziona e valuta 100 opere realizzate in tutto il mondo. Si tratta dell'opera "Chilla de papere" realizzata con uno stile quasi fiabesco da Tony Gallo, street-artist padovano. Il murales ha scalato la classifica mensile approdando fino al primo posto e portando il piccolo borgo presilano di poco più 300 abitanti sul tetto del mondo.

Assieme a Gallo in evidenza anche la street-artist indonesiana, Yessiow, che si è classificata al quinto posto.

"Non abbiamo parole per descrivere fino in fondo questa meraviglia - ha affermato il direttore artistico Carmine Elia - perché questa di LuceFest è una storia da raccontare, che forse noi stessi sottovalutiamo perché investiti personalmente nell'organizzazione e nella promozione di qusto appuntamento facendo leva sulle sole forze del volontariato. Ricordo ancora la prima volta che telefonai Tony Gallo, ero quasi titubante.

Temevo non accettasse. E, invece, fu l'ultimo artista della line-up 2022 e il primo di quella 2023. Voglio ringraziare - ha aggiunto Elia - anche la giovane e talentuosa street-artist indonesiana, Yessiow, che ha piazzato la sua opera di quest'anno al quinto posto mondiale. E ancora grazie a Street Art Cities e alla comunità mondiale della street-art che ha riconosciuto valore a questo lavoro corale e di comunità".

Non conosce sosta, anche grazie a questi riconoscimenti che premiano l'impegno di tanti, il successo di LuceFest reso ancora più scintillante da un totale di ormai 100 opere a cielo aperto tra murales, riciclo creativo, installazioni, panchine, lampioni e quadri su lamiera zincata. Ora, spiegano gli animatori dell'iniziativa, c'è solo da attendere gennaio prossimo quando l'opera di Tony Gallo sarà di diritto in nomination fra le 100 opere più belle al mondo di tutto il 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA