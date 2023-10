Coltivavano piantagione di marijuana, 2 arresti a Bivongi

Coltivavano piante di marijuana in un terreno a ridosso della strada che porta al centro abitato di Bivongi. Un 64enne e un 45enne sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri di Stilo con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti.

L'arresto dei due arriva a distanza di circa un mese dalla scoperta - nel corso di un servizio di rastrellamento attuato dai militari nella zona e finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti - di una piantagione in fase di maturazione situata a pochi passi dal centro abitato della cittadina e costituita da circa 30 piante dell'altezza media di 160 centimetri.

Le manette per i due sono scattate quando i carabinieri hanno sorpreso il 64enne mentre era intento a tagliare con un coltellino le piante mature, verosimilmente al fine di raccoglierle ed essiccarle per il successivo smercio illegale.

Le perquisizioni domiciliari attuate nelle loro abitazioni hanno permesso di sequestrare a carico di entrambi quasi 800 grammi di marijuana già essiccata e centinaia di semi di canapa.

L'attività investigativa messa in atto dopo la scoperta della piantagione ha consentito, attraverso videoriprese e servizi di osservazione dell'area, di raccogliere elementi indiziari a carico dei due indagati, immortalati in diverse occasioni all'interno della piantagione nell'atto di prendersi cura delle piante.



