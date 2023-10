Occhiuto, la Calabria perde sua risorsa migliore, i laureati

"Le previsioni del Pil della nostra regione sono dei dati economici macroeconomici molto contrastanti: c'è una ripresa delle esportazioni che riguarda molte regioni e la Calabria in maniera significativa. Ci sono dati migliori del Pil rispetto al passato. Certo è che la Calabria si impoverisce ogni anno della sua risorsa migliore perchè il Pil lo costruiscono quelli che lavorano in Calabria, molti laureati vanno fuori ed è un costante impoverimento della nostra regione". Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un forum all'ANSA.

"Creare condizioni di sviluppo - ha aggiunto vuol dire creare opportunità per i giovani, dare la possibilità ai giovani di scegliere di poter andare fuori dalla Calabria o rimanere. Per tanti anni ed anche oggi questa scelta non ce l'hanno. Per questo è importante intervenire sui livelli essenziali, sui servizi, sulla sanità, io sto cercando di farlo. Ma anche fare un piano di attuazione degli investimenti che possa attrarre imprese, multinazionali che possano determinare sviluppo in una regione che è complessa"



