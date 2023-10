Trovato in possesso di hascisc e marijuana, arrestato

Era alla guida di una citycar e aveva con sé oltre 70 grammi di hascisc e materiale per il confezionamento delle dosi. Un cinquantaduenne, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Soverato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato dai militari per un controllo, l'uomo, che era in auto assieme ad un'altra persona, ha subito manifestato atteggiamenti di nervosismo. Oltre a trovare la sostanza stupefacente nell'abitacolo della vettura, i militari hanno individuato altri 380 grammi di "marijuana", suddivisi in quattro involucri in cellophane termosaldato e altro materiale per il confezionamento.

Nella circostanza una violazione amministrativa, per inosservanza della normativa sugli stupefacenti, è stata contestata anche al passeggero della vettura, un 33enne della provincia di Brescia ma di fatto domiciliato a Soverato, che, a seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 6,81 grammi di hascisc.



