Maltratta la moglie per anni,emesso divieto di avvicinamento

Avrebbe picchiato e maltrattato la moglie, anche dinanzi ai figli, mantenendo per anni nei confronti della donna atteggiamenti ingiuriosi e aggressivi. Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Crotone hanno notificato ad un quarantacinquenne un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex con il divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo, anche informatico.

La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura, a seguito della denuncia presentata dalla donna alla Polizia di Stato non più disponibile ad accettare il comportamento del compagno.

Le indagini, immediatamente avviate a seguito dell'attivazione della procedura del "codice rosso", hanno permesso infatti di riscontrare le dichiarazioni della donna.



