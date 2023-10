Drive in dello spaccio smantellato nel reggino, un arresto

I carabinieri hanno smantellato un drive in dello spaccio. I militari della Compagnia di Roccella Ionica, supportati dai da quelli dello Squadrone eliportato "Cacciatori Calabria" e del Nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato un 51enne di Gioiosa Ionica in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Locri.

Il provvedimento ha recepito le risultanze investigative raccolte negli ultimi mesi dai carabinieri, che, diretti dalla Procura della Repubblica di Locri, con numerosi servizi di osservazione, appostamenti, pedinamenti, registrazioni video e intercettazioni telefoniche, hanno documentato una fiorente attività di spaccio di cocaina al dettaglio da parte dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine.

In particolare, l'indagato, secondo l'accusa, aveva allestito in un casolare di sua proprietà situato in un'area isolata di campagna, un vero e proprio drive-in dello spaccio, attivo ad ogni ora del giorno. Per i numerosi acquirenti che giungevano da ogni parte della Locride era sufficiente transitare in auto in prossimità della finestra del casolare e, senza nemmeno dover scendere dal veicolo, effettuare l'ordinazione, ritirare la dose e consegnare il denaro nelle mani dello spacciatore.

Contestualmente all'esecuzione della misura cautelare, sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al sequestro di svariate migliaia di euro in contanti e numerose dosi di stupefacente, di cui alcune trovate all'interno della guarnizione di una lavatrice grazie al determinante fiuto dei cani del Nucleo cinofili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA