'Ndrangheta: 52 arresti in tutta Italia

È in corso su tutto il territorio nazionale un'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, diretta da Nicola Gratteri, per l'esecuzione di 52 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, caratterizzate dalla disponibilità di armi. Contestati anche i reati di estorsione, rapina, ricettazione, riciclaggio ed intestazione fittizia di beni, aggravati dalle modalità mafiose.

Nell'operazione, denominata "Karpanthos", sono impiegati oltre 400 carabinieri. Per 38 delle persone coinvolte é stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 6 gli arresti domiciliari e per altri 8 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza che si terrà alle 10.30 a Catanzaro nella sede della Direzione distrettuale antimafia.

