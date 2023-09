Piantagione di canapa indiana scoperta nel reggino

I carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, con il supporto di quelli dello Squadrone eliportato "Cacciatori Calabria", hanno rinvenuto, in località Gazza, una piantagione composta da circa 100 piante di canapa indiana.

I militari, controllando le aree rurali che per la morfologia del territorio si prestano alla coltivazione della cannabis, hanno notato un tubo d'irrigazione che si sviluppava verso un'area non caratterizzata dalla presenza di fondi agricoli.

Seguendo lo sviluppo della condotta idrica, i carabinieri hanno rinvenuto la piantagione, ben occultata nella fitta vegetazione.

A causa dell'avanzato stato di maturazione delle infiorescenze, i militari hanno dovuto procedere alla distruzione delle piante al fine di impedirne la raccolta e l'alimentazione del mercato illegale delle sostanze stupefacenti.



