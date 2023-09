Lo lascia perché la maltratta e lui la perseguita, arrestato

Ha lasciato il compagno perché la maltrattava e lui ha iniziato a perseguitarla con aggressioni verbali e minacce rivolte anche ad amici. L'uomo, un 45enne è stato quindi arrestato dalla Polizia a Cosenza con le accuse di maltrattamenti e stalking.

Nei primi giorni di agosto, la donna, ormai esasperata e terrorizzata dal suo ex, si è presentata negli uffici della Squadra mobile e ha raccontato della sua relazione, che ha definito travagliata, iniziata tre anni prima, denunciando una serie di maltrattamenti andati avanti da ottobre 2022 fino alla rottura dei rapporti avvenuta nell'agosto 2023. Fatti caratterizzati da violenze fisiche e verbali, causate anche dall'abuso di alcool da parte dell'uomo, perpetrate anche davanti ai figli della donna.

La donna ha raccontato di avere subito minacce, anche di morte, e privazioni di ogni sorta, quali la sottrazione di monili, la distruzione del cellulare e persino la sparizione del suo gatto che fra l'altro era stato ritratto morto dall'uomo in una foto inviata allo smartphone della donna per minacciarla. Le vessazioni sono proseguite anche dopo la fine della relazione con aggressioni verbali, visite indesiderate dell'uomo e minacce anche agli amici. Condotte che hanno causato nella vittima un grave stato d'ansia e di paura, nonché un fondato timore per la propria incolumità, tanto da costringerla a trasferirsi dalla madre, in provincia di Cosenza.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Cosenza diretta da Maio Spagnuolo, avviate dopo la denuncia avrebbero consentito di accertare i reati contestati e di giungere all'arresto dell'uomo, posto ai domiciliari.



