Incendio nel Cosentino, arrestati due presunti piromani

Due persone sono state arrestate dai carabinieri a Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, con l'accusa di incendio boschivo.

I due, infatti, sono ritenuti responsabili del rogo che da ieri ha interessato una vasta area montana in località Cozzo Pizzo. Le fiamme hanno distrutto circa 4 ettari di macchia mediterranea richiedendo l'impiego di squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, di Calabria Verde e del Nucleo Carabinieri Forestali.

Ad individuare i presunti responsabili dell'incendio sono state le vedette che hanno segnalato la presenza di un'auto di colore bianco che si aggirava all'interno della boscaglia. La vettura è stata individuata e fermata dai militari della stazione di Fagnano in collaborazione con i colleghi della compagnia di San Marco Argentano.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un accendino e due taniche mezze vuote di liquido infiammabile.



