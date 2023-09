Music for Change,selezionati gli otto finalisti del concorso

Sono stati resi noti i nomi degli 8 finalisti del concorso Music for Change, premio musicale europeo organizzato dall'Associazione Musica Contro Le Mafie che accederanno alla finale in programma il prossimo 13 ottobre al Teatro Rendano di Cosenza. Si tratta di Babele (Messina), Calliope (Livorno), Dionaea (Casamassima-Bari), Lula (Roma); Malvax (Pavullo nel Frignano - Modena); Montegro (Roma); Plastic Haze (Roma); Zärat (Napoi), gli artisti selezionati in occasione delle audizioni live del Mood Social Club di Rende, dalla giuria formata dal direttore artistici Gennaro de Rosa e dai Coach Dinastia, Cecilia Cesario, Stefano Amato e Rosario Canale.

Insieme agli 8 finalisti la giuria ha selezionato anche 4 sfidanti, gli artisti A Smile From Godzilla (Napoli); Lanobile (Roma); Sbazzee (San Martino di Lupari - Padova); Wasabi (Roma) che domenica 8 ottobre cercheranno di prendere il posto di 4 tra i finalisti, nella corsa verso la finale.

Il concorso entra nel vivo, aprendo la fase Sound BoCS nella residenza artistica nei BoCS Art a pochi passi della centro storico di Cosenza dove i finalisti comporranno, produrranno e registreranno il proprio brano, preparandosi quindi alla finale e lavorando a stretto contatto con gli esperti e gli ospiti del mondo della musica. In questo contesto creativo i finalisti dovranno elaborare il proprio brano sui temi che caratterizzano Music for Change: Resistenze e Democrazia, Ambiente ed Ecologia, Cittadinanza Digitale (e Derive), Parità di Genere e Diritti Lgbtq+, Lavoro e Dignità, Migrazione e Popoli, Disuguaglianze e Marginalità Sociale, Rigenerazione e Futuro. Un percorso di preparazione co i coach: Cecilia Cesario, vocal coach, già nello stesso ruolo alla scuola di "Amici", il musicista e compositore Stefano Amato di Brunori Sas, Dinastia, rapper e autore già, tra gli altri, per Marco Mengoni e J-Ax, Rosario Canale, produttore musicale, autore e compositore.

Tra gli ospiti ci saranno il regista e conduttore televisivo Pif, Margherita Vicario, che riceverà il premio speciale "Music for Change" 2023 e Tina Montinaro, moglie di Antonio caposcorta di Giovanni Falcone, morto nella strage di Capaci.



