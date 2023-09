Venezia: alla mostra del cinema il docufilm sui Bronzi di Riace

Sarà presentato stasera a Venezia, nell'ambito della Mostra del cinema, il docufilm "Semidei", dedicato ai Bronzi di Riace. Il documentario, prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar Mediawan, per la regia di Fabio Mollo e Alessandra Cataleta, è stato cofinanziato dal Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità della Regione Calabria e dalla Fondazione Calabria Film Commission nell'ambito delle attività promosse per il cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi.

"Dire che siamo orgogliosi per questo evento - affermano Giusi Princi, vicepresidente della Regione, e Anton Giulio Grande, Commissario della Calabria Film Commission - è riduttivo. I Bronzi portano la Calabria al Festival di Venezia e con la regione un messaggio nuovo e positivo della nostra terra, di chi siamo, dove affondano le nostre radici e quale sia il nostro potenziale intrinseco. Con le attività di 'Bronzi50' siamo arrivati dove volevamo: mostrare le nostre bellezze su palcoscenici di fama internazionale." La presentazione del docufilm é stata organizzata nell'ambito della sezione "Notti veneziane" alla ventesima edizione delle "Giornate degli autori" nella sezione "Notti Veneziane".

"L'anteprima di Venezia - affermano Mollo e Alessandra Cataleta - è per noi il bellissimo risultato di un percorso in cui siamo stati supportati da Palomar e sostenuti fortemente dalla Regione Calabria e dalla Calabria Film Commission. Ringraziamo le 'Giornate degli autori' e la Mostra del cinema di Venezia per questa calorosa accoglienza. 'Semidei' non è solo un film sui Bronzi di Riace, ma è anche una lettera d'amore agli uomini e alle donne calabresi. Non vediamo l'ora di condividerlo con il pubblico".



