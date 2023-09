Picchia compagna, figlia minorenne chiama Cc e lo fa arrestare

In preda agli effetti della droga e dell'alcol, ha picchiato la compagna, come aveva già fatto altre volte in passato, davanti alla figlia minorenne, la quale, dopo essersi appartata in una stanza, ha chiamato col cellulare i carabinieri, che sono arrivati pochi minuti dopo e lo hanno arrestato. É accaduto a Crotone.

Protagonista della vicenda un cinquantaduenne. L'uomo, secondo quanto riferito dai militari, nella tarda serata di ieri, al culmine dell'ennesima lite per futili motivi, ha aggredito la compagna, colpendola con calci e pugni.

La figlia della coppia, che già in passato era stata costretta ad assistere ai comportamenti violenti del padre, é riuscita a raggiungere, senza farsi notare, la propria stanza, ed ha chiamato il 112, facendo intervenire i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia, che hanno arrestato immediatamente il cinquantaduenne.

La compagna dell'uomo, a causa dell'aggressione ad opera del compagno, ha riportato lesioni per le quali è stata giudicata guaribile in venti giorni. La donna, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ha presentato una denuncia contro il cinquantaduenne, riferendo dei suoi ripetuti e quasi quotidiani comportamenti violenti.

L'arrestato è stato condotto in carcere.



