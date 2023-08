Pistola e fucili trovati dalla Polizia in sottotetto a Cosenza

Numerose armi e munizioni, in perfetto stato di conservazione, sono state trovate nel sottotetto di un condominio nel quartiere di via Popilia a Cosenza, dalla Polizia. Grazie anche al fiuto del cane poliziotto "Digos", gli agenti hanno trovato una pistola, tre fucili ed una carabina - un'arma provento di furto e le altre con matricola abrasa - ed oltre 450 cartucce di vario tipo e calibro ed un giubbotto antiproiettile. Nascosti insieme alle armi c'erano anche 223 grammi di eroina.

Nel corso della medesima operazione di controllo straordinario del territorio disposta dal Questore e coordinata dal procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un 22enne trovato in possesso di 837 grammi di hascisc e materiale strumentale all'attività di spaccio. In particolare, in un quartiere periferico di Cosenza, i poliziotti insieme all'unità cinofila della Questura di Vibo Valentia ed al cane antidroga "Digos" sono entrati in un condominio di edilizia economica popolare.

All'interno dello stabile, il cane ha puntato con insistenza una cantina. Il locale è stato quindi perquisito, alla presenza del proprietario, ed è stata trovata la sostanza stupefacente, oltre a un bilancino elettronico ed un coltello intriso di droga. Il giovane è stato posto ai domiciliari.



