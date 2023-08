Maltrattava la moglie anche in presenza dei figli, arrestato

I carabinieri di Cirò Marina, in provincia di Crotone, hanno arrestato un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Episodi che in alcuni casi si sono svolti anche in presenza dei figli minorenni.

L'uomo, già da diversi anni, secondo l'accusa, aveva posto in essere nei confronti della donna quarantenne vari comportamenti vessatori, in particolare minacce, ingiurie e aggressioni fisiche e verbali, scaturiti spesso da futili liti coniugali. La donna ha quindi deciso di denunciare tutto ai carabinieri.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Crotone e svolte con tempestività, hanno permesso al Gip di emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, eseguita dai carabinieri che lo hanno portato nella Casa circondariale di Crotone.



