Teatro: presentata stagione Ama Calabria, 14 spettacoli

Sono 14 gli spettacoli inseriti nel cartellone della nuova stagione teatrale di AMA Calabria. Il programma degli spettacoli, che si svolgeranno nel teatro Grandinetti di Lamezia Terme, é stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il direttore artistico della manifestazione, Francescantonio Pollice; il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro, ed il funzionario del settore cultura della Regione, Fabio Scavo.

"La stagione teatrale di AMA Calabria, per numeri e qualità di titoli e interpreti - ha detto, nel suo intervento, Francescantonio Pollice - si conferma uno degli appuntamenti di punta della programmazione degli spettacoli a livello regionale, con la partecipazione di nomi di punta del nostro teatro. Un lungo percorso che fa rientrare la Calabria nei grandi circuiti nazionali, creando attenzione verso la nostra terra e riuscendo a dare un contributo allo sviluppo del turismo. La rassegna è stata resa possibile grazie all'intervento dell'assessorato regionale alla Cultura".

La stagione partirà il 24 ottobre con il teatro d'autore di Eduardo De Filippo, del quale sarà rappresentata "Uomo e Galantuomo", interpretato da Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses ed Ernesto Mahieux.

Tra i personaggi dello spettacolo che si esibiranno sul palco del "Grandinetti" nomi di spicco come Nicola Piovani, con il suo "Note a margine", il 10 novembre, in cui il premio Oscar per "La vita é bella" condividerà con il pubblico esperienze e ricordi di oltre quarant'anni di carriera. Il 30 novembre andrà in scena la tragicomica commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame, "Coppia aperta…quasi spalancata", con Chiara Francini e Alessandro Federico. Il 16 febbraio arrivano la comicità e l'ironia di Ale & Franz con Il loro show "Comincium - La Commedia". Il 7 marzo Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi porteranno in scena lo spettacolo teatrale. "Le verdi colline dell'Africa", mentre il 5 aprile sarà la volta di Max Giusti e del suo spettacolo comico "Bollicine".

La stagione di Ama Calabria si concluderà il 9 maggio con Sergio Rubini e Daniele Russo, che saranno gli interpreti de "Il caso Jekyll", di Robert Louis Stevenson.



