Perseguita e maltratta per anni la figlia trentenne, arrestato

Da circa cinque anni avrebbe picchiato, ingiuriato e, perfino, tentando di investirla con la propria auto la figlia, non convivente, poco meno che trentenne.

Un uomo di 50 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Cirò Marina in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Crotone con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Da quanto emerso a seguito degli accertamenti condotti dai militari della Compagnia di Cirò Marina l'uomo avrebbe costretto la donna, che vive nella stessa cittadina, a cambiare radicalmente, soprattutto negli ultimi mesi, le proprie abitudini di vita, inviandole ripetutamente messaggi telefonici, pedinandola in occasione dei suoi spostamenti, ingiuriandola, picchiandola e, in alcune occasioni, persino tentando di investirla con la propria autovettura allo scopo di assoggettarla. L'uomo avrebbe anche messo in atto, ma su questo aspetto sono in corso specifici approfondimenti da parte degli inquirenti, anche espliciti approcci sessuali.



