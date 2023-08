Auto contro barriera di protezione sulla A2, quattro feriti

E' di quattro feriti, di cui uno in condizioni più serie, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, in prossimità dello svincolo di Falerna.

Il conducente dell'unica auto coinvolta, una Dacia Sandero, con a bordo un intero nucleo familiare, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è andata a sbattere contro le barriere di protezione della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i mezzi sanitari di soccorso e i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro,distaccamento di Lamezia Terme che hanno messo in sicurezza la vettura e il sito. I feriti sono stati affidati alle cure per personale sanitario del Suem 118 mentre uno di loro è stato trasportato in elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro. Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e della guardia di finanza assieme a personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Il tratto di autostrada interessato è stato momentaneamente chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA