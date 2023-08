Nuovi sequestri di ombrelloni su spiagge libere costa ionica

I militari della Guardia costiera di Soverato, nella sola settimana di Ferragosto, hanno sequestrato un totale di 956 attrezzature balneari, lasciate incustodite in spiaggia portando così ad oltre 2200 gli oggetti sequestrati durante la stagione balneare.

Oggi è stato ispezionato il litorale del Comune di Simeri Crichi dove alcuni cittadini avevano installano in maniera permanente 524 attrezzature da spiaggia con l'intento di "occupare il posto". Anche questi reperti sequestrati sono stati affidati in custodia giudiziale all'amministrazione comunale.

Le operazioni di polizia marittima continueranno nei prossimi giorni al fine di scoraggiare comportamenti illeciti.



