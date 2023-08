Scontro frontale sulla statale 106 in Calabria, un morto

Un morto e tre feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 106 a Crotone. Due vetture, una Lancia Musa e una Nissan, si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento, in località Trafinello nelle vicinanze del bivio per Cutro.

La vittima è il conducente della Musa, che viaggiava assieme alla moglie e alla figlia minore, entrambe ferite così come la giovane donna alla guida della Nissan. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone che hanno estratto le tre persone ferite dall'abitacolo affidandole al personale sanitario del Suem 118 che ha provveduto al trasferimento in ospedale.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso anche alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. La statale 106 nel tratto interessato è rimasta inizialmente chiusa al traffico per poi essere resa transitabile su un'unica corsia fino al termine delle operazioni di soccorso. La Polizia stradale ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.



