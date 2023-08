Sanità:Occhiuto,'i 120 medici cubani hanno preso servizio'

"Da questa mattina i 120 medici cubani arrivati in Calabria lo scorso 4 agosto, dopo aver seguito un corso intensivo di italiano all'Università della Calabria - hanno preso servizio nei presidi ospedalieri della nostra regione". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e commissario ad acta per la sanità in Calabria.

"Sono stati accolti in modo splendido dai loro colleghi italiani e adesso - aggiunge Occhiuto - inizieranno un periodo di affiancamento per l'inserimento graduale nella nostra realtà sanitaria. Ci aiuteranno soprattutto ad allentare la pressione nei Pronto Soccorso, ma saranno utilissimi anche per far scorrere più velocemente le liste d'attesa di Ortopedia, Radiologia, Pediatria, Ginecologia".

"Ringrazio nuovamente questi medici, giunti in Calabria dall'altra parte del mondo - sostiene il presidente della Regione per la sfida che hanno deciso di cogliere, e per la professionalità e l'umanità dimostrate già in queste prime settimane tra noi. Benvenuti e buon lavoro".



