Sale su un traliccio dell'alta tensione e minaccia di suicidarsi

Si è arrampicato su un traliccio dell'alta tensione minacciando di gettarsi nel vuoto se non verranno accolte le sue richieste che, da quanto è stato possibile apprendere, riguarderebbero l'assegnazione di un alloggio popolare dopo lo sfratto subito al termine di una lunga vicenda giudiziaria. E' questa la singolare protesta messa in atto da un uomo a Longobardi, frazione di Vibo Valentia.

Attualmente l'uomo si trova, da alcune ore, ad un'altezza di una ventina di metri dal terreno. Sul posto sono presenti i carabinieri e la polizia che stanno cercando una mediazione nel tentativo di farlo desistere dal portare avanti ad oltranza la protesta. Presenti anche i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. Le trattative sono in corso ma non si presentano semplici anche perché il manifestante - non nuovo a proteste eclatanti come questa - è ancora fermo sulle proprie decisioni.





