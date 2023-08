Biglietto con minacce a sindaco in Calabria 'ti fermeremo'

Un biglietto contenente minacce è stato recapitato ad Antonio Ammirati, sindaco di Cotronei, in provincia di Crotone.

Il biglietto, con la scritta in stampatello 'Ti fermeremo' è stato trovato dallo stesso sindaco nella cassetta della posta del suo studio legale. Una minaccia per la quale il primo cittadino, eletto nell'ottobre del 2021 alla guida di una lista civica, ha presentato denuncia contro ignoti alla caserma dei carabinieri del suo comune.

"Rimango incredulo - afferma Ammirati - sul fatto che nella nostra comunità si possa arrivare a tanto. L'amministrazione che mi onoro di guidare ha fatto della trasparenza, dell'onestà e della legalità i principi cardini dell'azione di governo.

Evidentemente questo non è visto di buon grado da "qualcuno" che agisce nell'anonimato per rabbia, cercando di intimorirci allo scopo di fermare il nostro progetto di cambiamento".

Nei giorni scorsi, come rivela il sindaco, "un'altra lettera anonima è stata inserita in diverse caselle postali della mia comunità, cercando di infangare l'immagine dell'Amministrazione comunale". "Non ho avuto mai scontri personali con nessuno dei miei concittadini - aggiunge il sindaco di Cotronei - ma solo confronti di natura politico-amministrativa, quindi non riesco ad avere un'idea sui responsabili del gesto gravissimo, diretto alla prima istituzione della comunità. Io e il mio gruppo politico-amministrativo restiamo invece fortemente motivati, continueremo ad agire, con maggiore determinazione, per realizzare il programma di governo e la nostra idea di comunità, che ha avuto il consenso elettorale alle scorse amministrative.

Questi vili attentati alla democrazia sono la prova tangibile della giusta direzione intrapresa. Cotronei non merita questo".





