DeeJayTime a Corigliano Rossano, in oltre 20mila sul lungomare

It's Deejay Time! Oltre venti mila persone hanno invaso festanti il lungomare Sant'Angelo per la Notte dello Ionio, partita con l'animazione per famiglie a cura dei fratelli Magno, la street band siciliana, "Brutti ma Buoni", i Giganti di Varapodio e il loro ballo e culminata con il successo del DeejayTime, programma che ha fatto la storia della radio italiana. "Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, dj che hanno fatto la storia della musica dance e della radio italiane - è detto in una nota del Comune di Corigliano Rossano . hanno fatto ballare, tutti insieme, gli amici della cassettina e non solo sulle note delle hit più famose degli anni '90 e della musica dance. Uno spettacolo di circa tre ore in cui le canzoni si sono susseguite come ricordi, riascoltando le hit di quella stagione magica che furono gli anni 90. Brabni che hanno unito generazioni e fatto ballare padri e figlie, zii e nipoti, millennials e Gen Z, boomer e giovanissimi. Una serata gratuita inserita nel cartellone del Coro Music Fest, fortemente voluta dall'amministrazione comunale. La notte è proseguita con l'energia travolgente di altri dj, come Gianluca Virelli, Gaetano Malta, Mummy J Voice, Innocenzo Tedesco e Marco Baldino.

Al termine dello spettacolo del Dj Time il sindaco Flavio Stasi è salito sul palco per un saluto, chiedendo anche alle migliaia di persone presenti di dedicare un applauso a Carlo Laudone, il ragazzo tragicamente scomparso nelle scorse ore, conosciuto e stimato nella comunità e tra i giovani. "Credo - ha detto Stasi - che sia stata scritta la storia. Mai si era visto un evento del genere e Corigliano-Rossano ha dimostrato di essere in grado di accogliere eventi di tale portata confermando la sua straordinaria vocazione all'intrattenimento e all'ospitalità.

Uno spettacolo gratuito, in piazza, perché crediamo fortemente che la nostra città lo meriti, perché sappiamo di poter accogliere migliaia di persone da fuori città e perché diventa uno spettacolo per tutti". "Un evento unico nel suo genere - ha affermato l'assessore Costantino Argentino - e uno spettacolo meraviglioso a Corigliano-Rossano, con Sant'Angelo invasa da migliaia di persone".



