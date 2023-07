Frecce tricolori visitano reparto Pediatria ospedale Reggio C.

I piloti delle Frecce tricolori, guidati dal comandante, tenente colonnello Stefano Vit, che da oggi sono a Reggio Calabria per partecipare al "Festival dell'Aria", organizzato dalla Città metropolitana, hanno visitato il reparto di pedatria dell'ospedale, suscitando la curiosità e l'interesse dei piccoli pazienti della struttura.

Il tenente colonnello Vit ed i suoi colleghi sono stati accolti in reparto dal Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera, Gianluigi Scaffidi, e dal direttore della struttura di Recupero e Riabilitazione, Pasquale Furfari, che è anche consigliere dell'Aero Club dello Stretto ed ha contribuito alla realizzazione del Festival dell'Aria. I piloti hanno donato ai pazienti del reparto i gadget dell'Aeronautica militare.

Il Commissario Scaffidi ha espresso "apprezzamento per il gesto di solidarietà dei pilori della Pattuglia acrobatica. Io sono un patriota convinto - ha detto Scaffidi - e quindi tutto ciò che alimenta l'orgoglio nazionale mi fa particolarmente piacere".

"Visitare il reparto di pediatria del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria - ha detto il comandante Vit - .rappresenta per noi ormai una tradizione dopo le precedenti, analoghe esperienze del 2015 e del 2019. Ci fa piacere incontrare il personale sanitario e regalare un momento di svago ed un sorriso non soltanto ai bambini, ma anche ai loro genitori. Rappresentiamo l'Aeronautica militare e quando incontriamo i giovani, ed in particolare i bambini, cerchiamo di essere loro fonti d'ispirazione".



