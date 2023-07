Torna il concorso internazionale dei madonnari a Taurianova

Il "Concorso Internazionale dei Madonnari - Città di Taurianova" si prepara ad alzare il sipario per l'ottava edizione della manifestazione ideata, realizzata e curata dall'Associazione Amici del Palco, tesa a valorizzare l'antica forma artistica dell'arte madonnara.

Dal 4 al 7 agosto 2023 la cittadina calabrese accoglierà 55 artisti madonnari provenienti da tutto il mondo (Italia, Ungheria, Messico, Francia, Bolivia, Egitto, Giappone, Colombia, Bosia ed Erzegovina) che seguendo l'ispirazione del tema: "Abbracci... oltre il tempo" coloreranno un percorso di 800 metri, che unirà in un abbraccio ideale le due parrocchie della città in cui si venera Maria, rendendo il centro storico di Taurianova un museo a cielo aperto. Ed è l'abbraccio di una madre l'opera del 2022 scelta per la locandina dell'8/a edizione, realizzata da Salvador Hernandez Briones (Messico).

Una novità dell'edizione 2023 è il cambio della direzione artistica che dopo le prime sette edizioni affidata al maestro capo madonnaro Gennaro Troia, vede quest'anno come nuovo direttore artistico Antonella Larosa. Tra le novità anche il patto di collaborazione con il MArRC, Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria, che ha concesso l'esposizione della mostra "I bronzi di Riace", un percorso per immagini, fotografie di Luigi Spina, a cura di Carmelo Malacrino, direttore dello stesso mueso, realizzata per il cinquantesimo anno dalla loro scoperta.

Tra le iniziative collaterali del concorso, ci saranno laboratori ludico-didattici per i più piccoli, un'opera in 4d per i selfie dei visitatori, workshop per i giovani, mostre pittoriche e fotografiche, incontri di approfondimento, artisti di strada, la rassegna culturale Taurianova Noir, area market di prodotti artigianali, e spettacoli musicali.

A decretare i vincitori una giuria di qualità presieduta dal vice direttore dell'Accademia di Belli Arti di Reggio Calabria, Domenica Galluso.



