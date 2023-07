Caldo non lascia la Calabria, temperature fino a 41,8 gradi

La Calabria resta nella morsa del caldo, così come, del resto, era previsto. Oggi le temperature hanno superato i 40 gradi in varie realtà, a cominciare da Reggio Calabria dove, alle 14, secondo i dati della Centrale multirischi di Arpacal, si sono toccati i 41,8 gradi. Reggio, peraltro, è considerata da bollino rosso per il ministero della Salute. Anche a Crotone si è arrivati a 41 gradi, così come a Cropalati, in provincia di Cosenza, ieri la città più calda della Calabria con 42,4 gradi raggiunti, poco sopra a Soverato (40) che oggi ha fatto registrare 40 gradi.

A peggiorare la situazione, l'umidità, che aumenta la sensazione di calore percepita di alcuni gradi, e il fatto che le temperature restano sopra i 30 gradi anche di notte.

Se i 41,8 gradi di Reggio è stata la temperatura più alta, anche negli altri capoluoghi si è boccheggiato, con temperature di 38,5 a Cosenza e 37 a Catanzaro e Vibo Valentia.

In conseguenza del gran caldo, città praticamente deserte e località marine e montane prese d'assalto in cerca di un po' di refrigerio.



