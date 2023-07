Ai domiciliari per violenze su compagna l'aggredisce ancora

I carabinieri di Sellia Marina hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare i carcere, emessa dal Tribunale di Catanzaro, nei confronti di un 42enne ritenuto responsabile dei maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza privata perpetrate nei confronti della propria convivente.

L'uomo si trovava già agli arresti domiciliari. Era stato arrestato perché, secondo l'accusa, aveva percosso la compagna, rivolgendole minacce di morte e insulti. La vittima, che presentava evidenti ecchimosi riconducibili all'aggressione subita, temendo per la propria incolumità, in quella occasione era riuscita ad allontanarsi da casa per rifugiarsi in famiglia e chiedere l'intervento dei carabinieri, ai quali aveva raccontato le continue vessazioni psicologiche e fisiche, subite da circa un anno, intensificatesi nell'ultimo periodo.

Tuttavia, l'uomo, alcuni giorni dopo, ha aggredito nuovamente la compagna andata da lui per portargli da mangiare.

L'arrestato, pertanto, è stato ritenuto meritevole di un aggravamento della misura e gli è stata applicata la misura della custodia in carcere nella casa circondariale di Catanzaro Siano, dove è stato portato.



