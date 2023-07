A Corigliano Rossano spettacoli e iniziative per l'estate

Continua il cartellone di iniziative del "Coro Music Fest" all'interno della più ampia programmazione "Coro Summer Fest" edizione 2023, che sta donando alla città di Corigliano Rossano numerosi eventi di vario genere che coinvolgeranno un ampio target attraverso spettacoli di musica e teatro, incontri, passeggiate nei centri storici e trekking.

Dopo Sunset Piano, con Remo Anzovino, Francesco Taskayali e Alberto Vescovi, che hanno aperto la stagione il 12 luglio, il 19 luglio, alla Torre Sant'Angelo, sarà la volta del "Sabatum Opera Symphony", concerto che sancirà il connubio tra musica popolare e musica classica. Un progetto orchestrale che aspira a dare stabilità alle esperienze più interessanti e qualificate nel campo della musica popolare calabrese, coinvolgendo musicisti provenienti da tutta la regione in un lavoro di rielaborazione del suono tradizionale in chiave sinfonica.

L'ingresso allo spettacolo sarà gratuito.

Si proseguirà con il concerto di "Gianluca Guidi Quartet", evento targato Peperoncino Jazz Festival, in programma il 20 luglio nel chiostro di San Bernardino, alle 21,30, anche questo ad ingresso gratuito, mentre il 21 luglio alle 21, al Castello Ducale, sarà la volta di "8mm", concerto dedicato alla riscoperta della musica da film degli anni '50, '60 e '70, nell'ambito del quale si esibirà l'Orchestra Sinfonica Brutia.

Il 23 luglio, al Quadrato Compagna, alle 21,30, è in programma uno spettacolo di alta qualità con.Stefano Bollani ed il suo "magico" pianoforte.

Il 28 luglio spazio alla musica dance con "Deejay Time", programma di Radio Deejay, che trasmetterà in diretta da Corigliano Rossano, dal lido Sant'Angelo, dalle 23. Protagonisti della serata saranno alcune icone della musica dance come Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Il 29 ed il 30 luglio ad arricchire il cartellone musicale contribuirà la ventesima edizione del "Calabria Blues Passion" con il Memorial Marco Fiume alla Torre Sant'Angelo dalle 21.

A chiudere gli eventi di luglio Dillo alla luna, in piazza Steri dalle 21,00, contest arrivato alla sua seconda edizione, che vedrà la sua conclusione il 1° agosto, con la presenza di Andrea Innesto e Cc4et.



