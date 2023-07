Torna in centro storico a Cosenza il Festival delle Invasioni

Torna oggi e domani il Festival delle Invasioni a Cosenza con un'edizione all'insegna della contaminazione e della contemporaneità. In questa due giorni ad invadere il centro storico saranno artisti che indagano tendenze musicali fortemente sperimentali: dal rock fino all'elettronica, dal jazz alla world music.

"A questa XXII edizione del Festival delle Invasioni - afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso - demandiamo il compito, da un lato, di riconnettersi alle sue radici dalle quali è scaturita, tanti anni fa, una magnifica esperienza entrata nell'immaginario collettivo di tutti i cosentini e, dall'altro, di avere lo sguardo lungo sulle nuove tendenze musicali che si affermano anche a livello internazionale intercettando l'attenzione dei giovani del nostro tempo".

Due le location pronte, con la direzione artistica di Paolo Francsco Visci - ad accogliere il programma: Piazza XV marzo e la Villa Vecchia.

Apertura giovedì 13 luglio sul main stage di Piazza XV Marzo con protagonisti The Bug feat. Flowdan, figure leggendarie della scena urban / grime britannica. Con loro anche Clock Dva, una tra le band seminali della scena post-punk / electro-industrial inglese. A completare la line-up: il duo Bono/Burattini, formato da Francesca Bono, cantante di Ofeliadorme e membro del collettivo Donnacirco, e Vittoria Burattini, batterista e componente storica dei Massimo Volume, a presentare il loro primo album. Ad animare la Villa Vecchia ci sarà il live audiovisivo di Alessandro Baris, compositore italo-americano, di stanza a Bologna,il cui live-set a/v presenterà le tracce dell'album accompagnate dai visuals opera degli artisti visivi Luigi Honorat, Fabio Volpi e Elisabetta Cardella. In chiusura il dj-set di Vagliolise, già protagonista e promoter in città con il collettivo Tracey.

Il 14 luglio ad invadere Piazza XV Marzo saranno: gli austriaci Elektro Guzzi, i Ghetto Kumbé, trio di musicisti colombiani, La Niña, cantante, musicista, attrice e voce emergente della nuova scena napoletana. In Villa Vecchia spazio al live a/v "Perceive Reality" di Khompa, alias di Davide Compagnoni, batterista degli Stearica e il dj-set di Kerosene.





