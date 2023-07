Scontro tra tre auto nel Cosentino, morta una donna

Una donna è morta oggi pomeriggio in un incidente avvenuto a Tortora, lungo la statale 18 in località fiume Grande, nei pressi della frazione Castrocucco di Maratea, al confine tra Calabria e Basilicata.

Nel sinistro, sono rimaste coinvolte 3 automobili. Altre cinque persone sono rimaste ferite, tgra le quali un bambino. Uno dei feriti è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'auto.

Sul posto è intervenuto un elicottero del soccorso medico oltre ad ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco.

La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Il tratto di statale in questione è stato in passato teatro di altri incidenti mortali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA