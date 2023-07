Il cambiamento attraverso la fotografia a Calabria Festival

Fotografia Calabria Festival è il primo festival diffuso di fotografia in Calabria, ideato e promosso dall'associazione culturale "Pensiero Paesaggio", avrà luogo dal 21 luglio al 20 agosto a Fiumefreddo Bruzio (già sede della prima edizione del festival) e San Lucido, suggestivi centri del basso Tirreno cosentino pronti ad accogliere mostre, eventi, talk e workshop dedicati alla fotografia. Un'esperienza emozionante per immergersi e scoprire l'autenticità e la bellezza del territorio calabrese attraverso un viaggio culturale unico nel suo genere.

"Il cambiamento" è il tema di questa nuova edizione di Fotografia Calabria Festival. Un tema che viene affrontato attraverso la fotografia non solo come mezzo d'espressione, ma essa stessa come linguaggio in continua trasformazione, sia nei contenuti che nella forma. In mostra ci saranno i lavori di fotografi internazionali, ognuno di loro con un approccio diverso al tema del cambiamento. Presente in mostra anche il progetto vincitore dell'open call riservata ai fotografi emergenti, "Wooden Diamonds - Identity Resilience in the Italian olive tree epidemic", lavoro del fotografo documentarista italiano Filippo Ferraro, che intende narrare la storia dell'epidemia degli ulivi in Salento, a 10 anni dal suo inizio.

"I fotografi - sottolinea Anna Catalano, fondatrice e direttrice del festival - che saranno presenti in lineup raccontano in maniera fortemente diversificata, attraverso uno sguardo molto personale, la loro idea di cambiamento, permettendoci così di pensare a Fotografia Calabria Festival come un unico grande obiettivo attraverso cui osservare l'epoca contemporanea, le sue continue mutevolezze e trasformazioni e mettere in luce le diverse declinazioni di questo processo: interiori, politiche, mediatiche, generazionali, sessuali, storiche, sociali, artistiche e tanto altro ancora".



