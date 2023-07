Berlusconi,domani messa in ricordo anche in contrada calabrese

Ad un mese esatto di distanza dalla morte l'ex presidente del Consiglio dei ministri e fondatore "Forza Italia Silvio Berlusconi sarà ricordato anche in Calabria, in una popolosa contrada montana di Caulonia, nella Locride. Una messa in ricordo del Cavaliere - è scritto in tanti manifesti funebri affissi sui muri della contrada "Ursini" di Caulonia dai simpatizzanti di Forza Italia - sarà celebrata "in suffragio della sua anima benedetta", il 12 luglio nella piccola chiesa di "Maria Aiuto dei Cristiani". L'inizio della funzione religiosa in memoria di Silvio Berlusconi ad un mese esatto dalla sua scomparsa, è previsto per le ore 18.



