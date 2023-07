Occhiuto quarto in classifica Sole 24 ore per gradimento, 59%

Il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto si posiziona al quarto posto nella graduatoria tra i governatori più amati stilata da Il Sole 24 Ore. Occhiuto ottiene il 59% di gradimento, migliorando di un punto percentuale il dato dello scorso anno. Il governatore della Calabria risulta così il primo per gradimento nel Mezzogiorno ed il primo di Forza Italia. Al primo posto si trova il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, con il 69%, seguito da quelli di Veneto e Friuli Venezia Giulia Luca Zaia (68,5%) e Massimiliano Fedriga (64%). A pari merito con Occhiuto il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Quarto nella classifica stilata da Il Sole 24 Ore dei governatori più amati d'Italia, migliorando rispetto allo scorso anno. Voglio ringraziare i calabresi - afferma Occhiuto - per la fiducia e per il sostegno. Questi attestati di stima rappresentano un incoraggiamento ulteriore ad andare avanti, con lo stesso entusiasmo e con la stessa determinazione dell'ultimo anno e mezzo. Consapevoli che la Calabria è una terra complessa e che c'è ancora una montagna di problemi da scalare per dimostrare a tutti quanto straordinaria sia la nostra Regione".

Tra i sindaci, la classifica è guidata da quello di Milano Beppe sala con il 65% di gradimento. Tra i capoluoghi di provincia calabresi, la sindaca di Vibo Valentia Maria Limardo ottiene il 51% di gradimento, in calo di 8,5 punti. I sindaci di Catanzaro, Cosenza e Crotone ottengono tutti il 50% in calo rispetto allo scorso anno: Nicola Fiorita perde 8,2 punti, Franz Caruso perde 7,6 punti e Vincenzo Voce 14 punti.

Reggio Calabria non è stata inserita nella graduatoria perché il sindaco eletto, Giuseppe Falcomatà, è sospeso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA