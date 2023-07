Morto operaio rimasto ferito in un incidente sul lavoro

È deceduto a causa delle gravi ferite riportate l'uomo che nei giorni scorsi era stato vittima di un incidente sul lavoro avvenuto a Trainiti, zona industriale situata sulla costa di Vibo Valentia. Massimo Moschella, di 55 anni, aveva subito un trauma cranico commotivo a seguito di una caduta da una scala.

Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 i quali, constatate le gravi condizioni del paziente, avevano chiesto l'intervento dell'elisoccorso di Lamezia Terme per il trasporto urgente del ferito all'hub di Catanzaro.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per determinare la dinamica dell'incidente. La vittima era il padre di don Davide Moschella, parroco della chiesa di San Nicola ad Arzona, frazione del Comune di Filandari, nel Vibonese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA