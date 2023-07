Le emozioni e i ricordi, l'omaggio di Bocci a Lucio Battisti

La figura e l'opera di Lucio Battisti, scomparso giusto 25 anni fa quando aveva appena 55 anni, sono sempre stati fonti d'ispirazione per molti. In tanti hanno ripreso le sue canzoni, reinterpretandole sempre con ammirazione e grande rispetto. Innumerevoli poi i libri scritti su di lui che ne hanno raccontato la vita e l'evoluzione artistica. Adesso è la volta, ma lo spettacolo è in tour già da alcuni mesi, di Cesare Bocci, l'attore che deve la sua notorietà al ruolo di Mimì nella fortunatissima serie sul commissario Montalbano e che poi ha dato prova delle sue capacità in molte altre occasioni. Lo spettacolo dedicato a Battisti, che s'intitola "Emozioni", è andato in scena nella location allestita nell'Orto botanico di Soverato nell'ambito di "Armonie d'arte festival", l'importante rassegna di cui è direttrice artistica Chiara Giordano e che fino al 28 agosto proporrà altri interessanti appuntamenti. Bocci racconta Battisti interpretandolo in prima persona con la lettura dei testi, scritti dallo stesso Bocci e da Rosa Sanrocco, che ripercorrono i passaggi più significativi della carriera del cantautore. Sul palco, insieme a Bocci, il "Duo Mercadante", composto da Leo Binetti al pianoforte e Rocco Debernardis al clarinetto, che hanno proposto alcuni brani di Battisti con arrangiamenti originali e suggestivi. Ed a supplire all'assenza di un interprete canoro ci ha pensato il pubblico, che ha accompagnato i brani con la sua voce corale. A dimostrazione ulteriore dell'amore che ancora circonda quell'artista immenso che è stato per tantissimi Lucio Battisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA