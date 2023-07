In auto sull'A2 con oltre 12 chili di marijuana, arrestati

Viaggiavano a bordo di un'utilitaria con quasi 13 chilogrammi di marijuana. Tre ventenni sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla Polizia stradale a Rosarno.

A fermare l'auto con i tre sono stati gli agenti della sottosezione di Palmi che hanno effettuato un posto di blocco sull'A2 a seguito di una segnalazione relativa ad un'autovettura con tre persone armate a bordo che si era immessa sull'autostrada nello svincolo di Santa Trada procedendo in direzione nord. L'auto è stata successivamente notata nel piazzale antistante l'area di servizio di Rosarno, direzione nord, mentre procedeva contromano. Da qui l'intervento della pattuglia che dopo avere contestato al conducente un'infrazione per mancanza di patente di guida al seguito ha proceduto ad una perquisizione del veicolo. Malgrado il tentativo dei tre di impedire l'ispezione del cofano, per una presunta anomalia meccanica della chiave di apertura, all'interno del vano sono stati trovati 13 sacchetti di cellophane di circa un chilo ciascuno contenenti una sostanza vegetale identificata per cannabis per un peso totale di 12,7 chilogrammi. La droga è stata sequestrata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA