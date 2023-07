A Tropea +200% di presenze nei primi tre mesi dell'anno

(ANSA) - TROPEA, 10 LUG - Nei primi tre mesi dell'anno, Tropea ha fatto registrare un + 200% di media di turisti con aprile che fa segnare un + 8% e maggio un + 15% rispetto agli stessi mesi del 2022. Un significativo trend positivo, è scritto in una nota, "confermato anche dai minuti di sosta rilevati che non soltanto non sono diminuiti nonostante le prolungate anomalie meteorologiche di primavera e di inizio estate, ma che con la fine del mal tempo fanno registrare mediamente un + 20% giornaliero". Il dato emerge dai rilevamenti registrati nei primi 6 mesi del 2023, un risultato complessivo importante che - afferma il sindaco Giovanni Macrì - "con molta probabilità sarà ulteriormente migliorato dalla elaborazione in corso dei diversi dati che incrociamo e che analizziamo e dal dato finale di giugno. Quello che emerge in maniera chiara ed inequivocabile è la sempre più consolidata reputazione di Tropea come destinazione turistica, non esclusivamente balneare ma ormai a tutti gli effetti destagionalizzata".

"Pianificare e misurare le strategie in tema di turismi e gli investimenti in marketing territoriale. Riteniamo - conclude Macrì - resti, questa, la strada giusta sulla quale proseguire e per continuare, in sinergia con tutta la rete commerciale ed imprenditoriale, a rafforzare la percezione nazionale ed internazionale della nostra proposta turistica culturale ed esperienziale 365 giorni l'anno". (ANSA).