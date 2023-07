Si conclude stasera il festival "Cuore cantastorie"

(ANSA) - CATANZARO, 08 LUG - Si conclude stasera a Catanzaro la seconda edizione del festival nazionale dei cantastorie "Cuore Cantastorie", con la direzione artistica di Francesca Prestia. Il complesso monumentale del San Giovanni si è trasformato, in questi giorni, in luogo suggestivo di musica, libertà e magia.

Il Festival, finanziato dalla Regione e sostenuto dal Comune di Catanzaro e dalla Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, ha portato in città musicisti e cantastorie da tutta Italia.

Nel corso della prima giornata è stata inaugurata la mostra fotografica "Cantastorie", di Luciano Calzolari, alla presenza della cantautrice toscana Lisetta Luchini che ha presentato il percorso storico-culturale offerto dalla mostra. Si è svolto poi il convegno "Cuore Cantastorie". Quindi Il milanese Alessio Lega ha portato in scena canzoni esistenziali, politiche e d'amore in occasione della presentazione del libro "La nave dei folli. Vita e Canti di Ivan Della Mea".

La seconda giornata ha ospitato l'antropologo Giovanni Sole, che ha presentato il suo libro "Caducità dell'antropologia.

Interpretazioni del tarantismo". Il volume ha dato lo spunto per parlare della taranta e della sua evoluzione nel tempo. Si é poi esibito il cantastorie pugliese Tonino Zurlo.

Stasera, a chiusura del festival, il concerto-spettacolo "Rachele e Saverio. Una storia d'amore nella Catanzaro dell'800", con la partecipazione della stessa Francesca Prestia e del suo quartetto, in collaborazione con l'Associazione marionettistica popolare siciliana di Angelo Sicilia. (ANSA).