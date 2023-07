Giudice accoglie ricorso e annulla verbale da rilevazione tutor

(ANSA) - SANTA MARIA DEL CEDRO, 07 LUG - Il Giudice di pace di Scalea ha annullato un verbale di multa effettuato dalla Polizia locale sul tratto della statale 18 a Santa Maria del Cedro in cui è installato il sistema di rilevazione della velocità mediante Tutor. Secondo i legali dello studio Falci di Salerno, difensori dell'automobilista che ha presentato il ricorso poi accettato dal magistrato, il sistema del comune tirrenico non sarebbe omologato e il tratto controllato non sarebbe autorizzato dalla Prefettura di Cosenza. Le motivazioni della sentenza non sono state ancora pubblicate.

"Nel verbale annullato - afferma l'avvocato Tommaso Cesareo dello studio Falci - si legge: 'la strada su cui è stata commessa l'infrazione non è sottoposta a decreto prefettizio in quanto trattasi di strada urbana'. Ma non c'è ragione per la quale una strada urbana non debba essere sottoposta a decreto prefettizio. Se, infatti, il legislatore ha voluto assoggettare a tale decreto sia le strade extraurbane secondarie che le strade urbane di scorrimento, a maggior ragione si rende necessaria un'autorizzazione prefettizia per l'individuazione di strade o di tratti di strade qualificate come strada urbana di quartiere o come strada locale".

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco del comune interessato, Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere. "Aspettiamo le motivazioni del giudice - ha detto Vetere - ma è bene sapere che si tratta del primo ricorso accolto in assoluto dall'entrata in funzione del tutor, circa due anni fa, a fronte di centinaia e centinaia di ricorsi rigettati dal Giudice di pace e di altrettante istanze respinte dal Prefetto di Cosenza. Aspettiamo le motivazioni - ha aggiunto Vetere - ma posso già da ora affermare che per quanto riguarda il tutor il Comune di Santa Maria del Cedro è in possesso di tutte le autorizzazioni previste per legge". (ANSA).