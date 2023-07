Explore Tropea, in una nuova guida l'itinerario di bellezza

(ANSA) - TROPEA, 07 LUG - "Benvenuto Viaggiatore attento, che non hai voluto perdere l'appuntamento magico con la bellezza.

Tropea, La Nobile, La Dotta, La Santa, adagiata sulla rupe, ti accoglie col suo fascino. Ti incanteranno i segni della sua storia millenaria, i suoi monumenti, i suoi vicoli pittoreschi, i rondoni che stridono nel cielo, i profumi dei suoi fiori, i capperi abbarbicati agli scogli, gli affacci mozzafiato ed i tramonti di fuoco". Inizia così il messaggio di saluto del sindaco Giovanni Macrì nelle pagine della nuova guida turistica ufficiale della Città, Explore Tropea, itinerario nella bellezza e nelle esperienze del Principato, presentata nei giorni scorsi.

Curata e realizzata dall'Associazione turistica Pro loco Tropea, con la supervisione della presidente Mariantonietta Pugliese e della socia d'onore, Beatrice Lento, la guida è in formato tascabile, in doppia lingua (italiano ed inglese) e con una grafica colorata e fresca. In copertina si presenta con la Maschera Preadamita, dal valore scaramantico, che richiamerebbe il mito dell'uomo, secondo alcune tradizioni ebraiche e cristiane, vissuto prima di Adamo. Dai numeri utili a cenni di storia, dagli affacci al patrimonio identitario fruibile inoltrandosi nel salotto diffuso dai portali e blasoni preziosi, tra chiese, palazzi gentilizi e musei: in Explore Tropea si parla anche del folklore che nella Festa dei Tri da' Cruci trova massima espressione; delle spiagge, da quella de u Cannuni a La Rotonda, dal Palombaro passando dal Mare Piccolo e dal Mare Grande, alla Spiaggia del Convento, da quella denominata Sapone a quella nota come Occhiali, fino alla Petri i Mulinu e Grotta dello scheletro. Parasailing, giro in barca e immersioni sono alcune esperienze sportive. Culture a Confronto, la Parata storica rievocante la liberazione di Tropea del 1615, La Tropea Experience a settembre, il Tropea Blues Festival, Armonie della Magna Graecia, la processione della Madonna dell'Isola ed il Villaggio di Natale: sono alcuni de gli eventi principali che scandiscono i 12 mesi di Tropea raccontati nella brochure.

Incuriosendo il lettore, Explore Tropea spinge ad approfondire la conoscenza delle mille sfumature del Principato e della Calabria. (ANSA).