Procuratore Napoli, maggioranza Commissione Csm per Gratteri

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - La maggioranza della Commissione per gli incarichi direttivi del Csm ha proposto al plenum la nomina di Nicola Gratteri a procuratore di Napoli. Il procuratore di Catanzaro ha ottenuto quattro voti contro un voto ciascuno andati al procuratore di Bologna Giuseppe Amato e alla procuratrice aggiunta di Napoli Rosa Volpe. A favore di Gratteri hanno votato i consiglieri Maria Luisa Mazzola (Magistratura Indipendente), il togato indipendente Andrea Mirenda, la laica di FdI Daniela Bianchini ed Ernesto Carbone (Italia Viva). Per Amato il togato di Unicost Roberto D'Auria, e per Volpe, il consigliere di Area Antonello Cosentino. Una volta che saranno depositate le motivazione delle tre proposte alternative saranno trasmesse al ministro della Giustizia che deve esprimere un parere sui 3 candidati. Solo dopo questo passaggio si esprimerà il plenum del Csm (ANSA).