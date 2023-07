"Ladri d'acqua" a Catanzaro, denunciate 16 persone

(ANSA) - CATANZARO, 06 LUG - Sedici persone sono state denunciate in stato di libertà a Catanzaro dal personale del Nucleo di polizia locale dopo che si é scoperto che avevano realizzato altrettanti allacci abusivi alla rete idrica.

I controlli sono stati effettuati su impulso del sindaco, Nicola Fiorita, e dell'assessore alla Sicurezza, Marinella Giordano, nell'ambito di un'attività che prevede "tolleranza zero" nei confronti di chi si appropria illecitamente dell'acqua pubblica. Le persone denunciate sono accusate di furto aggravato di bene pubblico.

La maggior parte degli allacci abusivi era stata realizzata per l'irrigazione di orti domestici, ma c'era anche chi utilizzava l'acqua per riempire la propria piscina, alimentare docce esterne o innaffiare il giardino. (ANSA).