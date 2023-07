Era ai domiciliari ma continuava a vendere droga, arrestato

(ANSA) - COSENZA, 06 LUG - Era ai domiciliari da alcuni mesi ma avrebbe continuato a smerciare droga. Un quarantenne, con precedenti di polizia, è stato arrestato e condotto in carcere dalla Polizia di Stato di Cosenza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di una perquisizione nel domicilio dell'arrestato, svolta con l'ausilio di cani antidroga della Questura di Vibo Valentia e del personale del Reparto prevenzione crimine di Cosenza, sono stati individuati e sequestrati in totale 141 grammi di cocaina e 820 grammi di marijuana. Trovato anche materiale per il confezionamento e per la pesatura dello stupefacente.

Parte della droga è stata trovata, grazie al fiuto del cane poliziotto Max all'interno nell'appartamento mentre la restante sostanza stupefacente era in alcuni locali nella disponibilità dell'uomo, di pertinenza dell'abitazione.

Il quarantenne era già stato tratto in arresto lo scorso 29 marzo e posto ai domiciliari nella stessa abitazione dove poi, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, avrebbe continuato nella propria attività illecita. (ANSA).