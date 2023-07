Scontro frontale tra auto a Reggio Calabria, morti due anziani

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 05 LUG - Due persone, entrambe anziane, Alessandro Sconti, di 76 anni, e Vittorio Ceriolo, di 86, sono morte in un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio a Reggio Calabria, nella frazione "Cataforio".

Le vittime viaggiavano a bordo di un'auto, condotta da Sconti, che, per cause in corso d'accertamento, si è scontrata con un'altra vettura sulla quale si trovavano due persone rimaste entrambe ferite e portate nel Grande ospedale metropolitano. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dai vigili urbani. (ANSA).