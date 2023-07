Nascondeva in un garage oltre 25 chili di droga, arrestato

(ANSA) - COSENZA, 05 LUG - Aveva nascosto in un garage oltre 25 chilogrammi di sostanza stupefacente, tra hascisc e marijuana, oltre che armi e munizioni detenute illegalmente. Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Cosenza nell'ambito dei servizi disposti dal Questore Cosenza e coordinati dalla locale Procura e finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, durante un'attività di controllo in città, hanno notato un uomo, a bordo di un motociclo, che sceso dal mezzo apriva la saracinesca di un garage tentando poi di chiuderla velocemente non prima di essere, però, bloccato dai poliziotti. Ne è seguita una perquisizione all'interno del locale durante la quale l'uomo ha consegnato spontaneamente un panetto di hascisc. L'ispezione, nel punto dove era stato prelevata la sostanza stupefacente, ha consentito di trovare un contenitore in plastica con all'interno decine di altri panetti di hascisc del peso complessivo di oltre 16 chilogrammi e, poi, ancora altro hascisc per un peso complessivo di sette chili.

Trovati pure due chili di marijuana, un fucile semiautomatico risultato rubato e corredato di munizionamento e una pistola semiautomatica, clandestina con il caricatore contenente diverse cartucce.

Nel'abitazione dell'uomo c'erano infine un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. (ANSA).