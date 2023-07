Innovazione,'Tech4You'apre call per l'incubazione di startup

(ANSA) - CATANZARO, 05 LUG - Rischi naturali e cambiamenti climatici, energia, agrifood e agritech ma anche turismo culturale, nutraceutica e digital transformation per la Pubblica amministrazione: si sviluppa su queste sei direttrici strategiche la call "Tech4You, Empowering Possibilities" aperta oggi in base al bando indetto dal Mur a fine 2021 e che ha visto l'Ecosistema dell'Innovazione di Calabria e Basilicata (nato dalla collaborazione tra gli atenei statali delle due regioni e le sedi Cnr) riconosciuto tra gli11 ecosistemi dell'innovazione territoriale finanziati dal Pnrr. L'evento di presentazione si è svolto a Catanzaro nella sede della Regione, alla presenza, tra gli altri, di Rosario Vari, assessore regionale calabrese allo Sviluppo economico, internazionalizzazione e attrattori culturali.

In particolare, "Tech4You" è rivolto a startup, costituite o costituende, come modalità di accesso privilegiata ad un percorso di incubazione che permetterà alle soluzioni più promettenti di essere sviluppate e di andare a mercato più rapidamente. Alla call possono partecipare realtà di tutta Italia attive nei 6 settori identificati, inviando la propria candidatura entro il 7 di settembre 2023, collegandosi al sito ufficiale dell'iniziativa: www.callstartup-tech4you.it. Dalla selezione affidata ad una giuria scientifica composta da rappresentanti dell'ecosistema Tech4You emergeranno i migliori 30 progetti che accederanno al percorso curato da Entopan Innovation, incubatore e acceleratore dell'Harmonic Innovation Group.

"Tech4You' è un progetto rilevante - ha detto l'assessore Varì - volto a valorizzare l'ecosistema dell'innovazione in Calabria e in Basilicata attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica che viene svolto in collaborazione con enti territoriali, sia pubblici come le due Regioni che privati, il mondo imprenditoriale e il mondo della ricerca. Sul fronte della nascita di nuove imprese innovative - ha aggiunto Varì - la Calabria registra una certa vivacità che occorre incentivare. La Regione già interviene con propri strumenti nell'intero ciclo di vita di una start up: dalla fase di preseed, di maturazione di un'idea d'impresa, fino allo scale up, di sviluppo e sostegno per l'ingresso sui mercati". (ANSA).