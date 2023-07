Carabinieri: Comandante Interregionale a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 05 LUG - Il Comandante interregionale carabinieri "Culquaber", generale di Corpo d'armata Giovanni Truglio, che il 12 giugno scorso è subentrato al generale Riccardo Galletta, nominato vicecomandante generale, ha effettuato la sua prima visita ufficiale nella sede del Comando Legione dell'Arma, a Catanzaro. Ad accoglierlo, al suo arrivo, è stato il Comandante della Legione, il Generale di Divisione Pietro Salsano.

"Quale primo segno di vicinanza - è detto in un comunicato - il generale Truglio ha voluto incontrare il personale dello Stato maggiore legionale, i cinque comandanti provinciali della Calabria, una rappresentanza dei carabinieri dei Reparti territoriali e speciali e dello squadrone Eliportato cacciatori di Calabria, oltre ai delegati della Rappresentanza militare.

Nell'occasione, l'alto ufficiale ha espresso la sua massima attenzione ai militari presenti quali rappresentanti di tutti i carabinieri che operano in Calabria, complimentandosi per il lavoro finora svolto e incoraggiando tutti a perseverare nella difesa della legalità e nella tutela dei cittadini, ben consapevole delle difficoltà quotidianamente affrontate e dei sacrifici personali e familiari richiesti per l'adempimento di questa missione".

Il generale Truglio ha anche sottolineato "la necessità di perseguire nel contrasto alla criminalità, sia organizzata che comune, tramite il coordinamento dei reparti dell'Arma, con le rispettive specialità, che si caratterizzano per essere capillari nel territorio, al fine di tutelare la legalità e garantire la difesa del cittadino".

Dopo il Comando Legione, il generale Triglio ha visitato il Comando provinciale di Catanzaro dei carabinieri ed ha incontrato gli ufficiali delle articolazioni territoriali della provincia. (ANSA).